انتخاب كارولا لينتز رئيسًا جديدًا لمعهد جوته

أفاد بيان صادر عن معهد جوته الصحفي بانتخاب البروفيسورة كارولا لينتز رئيسة جديدة لمعهد جوته كارولا، خلفًا للبروفيسور كلاوس ديتر ليمان، الذي تنتهي مدته في 18 نوفمبر 2020.



وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الإثنين، إن معهد جوته يعد مكونًا أساسيًا في سياستنا الثقافية والتعليمية الخارجية.