جامعة بني سويف تختار الروبي عضوا لأكاديمية الشباب للعلوم "إياس"

أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، اختيار الدكتور وليد الروبي الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ببنى سويفلعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم "إياس" التابعة للأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك في الدورة الحالية 2019-2022.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان اليوم، دعم الجامعة المستمر للباحثين المتميزين والمبتكرين في ظل ما يمثلونه من طاقة علمية تنبئ بمستقبل أفضل للمسيرة العملية التعليمية والبحثية بالجامعة؛ ما يتفق مع رسالة الأكاديمية في خلق وتهيئة بيئة داعمة ومشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار داخل جمهورية مصر والقيام بدور حيوي وفعال في دعم وتمكين الشباب الباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة ربط البحث العلمي بالمجتمع من أجل إحداث تنمية مستدامة قائمة على العلوم والتكنولوجيا.



ويعد الدكتور وليد الروبي من أفضل المحكمين الدوليين على مستوى العالم، وله ما يزيد عن 45 بحثا منشورا في مجلات علمية دولية، ولديه العديد من الاستشهادات العلمية، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، كما أنه باحث رئيسي في العديد من المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتكنولوجية.