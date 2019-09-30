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"آداب كفر الشيخ" تُنظم حفل استقبال للطلاب الجدد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:17 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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نظمت كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حفل استقبال للطلاب الجدد برعاية وحضور الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور وليد شوقى البحيرى، عميد كلية الآداب، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، وعدد كبير من طلاب الفرق المختلفة.

فى بداية الحفل، رحب عميد الكلية، برئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والطلاب الجدد، كما أشاد بدعم إدارة جامعة كفر الشيخ للكلية، للنهوض بطلابها، لرفع وتنمية مهاراتهم، وتطوير مواهبهم وقدراتهم.

وفي كلمته، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرصه على توفير كل الإمكانيات التي تُساعد على إعداد طالب متميز، وخريج على مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز، لافتًا أن الجامعة تُؤهل خريجيها بأحدث المناهج والتكنولوجيا لمواكبة تطورات سوق العمل، كما حث الطلاب على الاستفادة من إمكانيات الجامعة والتفوق العلمى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء المجتمع والمستقبل، مشددًا على وعى شباب مصر وطلاب جامعة كفر الشيخ، الذى يُمكنهم من كشف الادعاءات والشائعات المغرضة.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية، بجانب الدراسة لاكتشاف المواهب والمبدعين، لدعمهم ورعايتهم، ليكونوا مزودين بالمعارف والمهارات والشخصية السوية المتزنة التي تستلهم عظمة التاريخ والأجداد لصنع مستقبل مشرق لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم أوائل الخريجين، والطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة فى الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات، بتوزيع شهادات التقدير عليهم.

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