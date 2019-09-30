صور.. وكيل "تعليم الأقصر" يتفقد المدارس

تفقد الشناوي عايد وكيل مديرية التعليم في الأقصر، صباح اليوم الإثنين، سير اليوم الدراسي بمدرسة القضا للتعليم الأساسي التابعة لإدارة البياضية التعليمية.



تابع "عايد" انتظام الطلاب بفصول المدرسة من خلال قياس مستواهم التعليمي، حيث ناقش الطلاب بالصف الثالث الإعدادى بحصة الدراسات الاجتماعية، وسأل الطلاب عن دور مصر الإقليمي والعالمي وأهمية موقعها الجغرافي وأثره وارتباطه بالأحداث التاريخية من خلال الدرس المقرر عن أسباب الحملة الفرنسية على مصر.



وشدد على استخدام الخرائط المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، كما شدد على التأكد من صلاحية المواد الكيميائية بمعمل العلوم.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات محافظ الأقصر بمتابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة على مستوى كل المراكز والمدن لرصد أي مشكلات قد تعوق العملية التعليمية والعمل على حلها أولًا بأول.