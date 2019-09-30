بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وڤودافون مصر

وقع رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبدالباسط، بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة ڤودافون مصر، في إطار خطة الدولة لتعظيم دور الشباب وتنمية وتطوير قدراتهم لإعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، حيث تضمن البروتوكول تعزيز سبل التعاون الرامية لدعم تطوير وتأهيل مهارات الطلاب وفق متطلبات سوق العمل والمشاركة في دعم وتبني المشروعات الريادية.



وقال رئيس جامعة المنصورة، في بيانٍ له، اليوم الاثنين، إن التعاون يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير قدرات طلابها وتوفير الخبرات العملية لهم من خلال التعاون مع الشركات المصرية وتوفير فرص مناسبة للتدريب العملي لاكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل.



اتفق الطرفان على مساهمة ڤودافون مصر في العمل على نقل خبرات خبراء سوق العمل للطلاب من خلال سلسلة دورية من الندوات والمعسكرات المهنية للتعريف بالمواصفات الفنية والشخصية المطلوبة لخوض غمار تحديات سوق العمل.



حضر التوقيع سعد شفيق محمد، مدير أول إقليمي لقطاع المبيعات بمنطقة الدلتا والقناة، ومحمد زيادة، مدير مبيعات منطقة وسط الدلتا، والدكتور أسامة أبوالنصر، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة، كما حضر التوقيع من جانب ڤودافون مصر الدكتور زكريا نبيل، رئيس قطاع المبيعات ومنافذ البيع.



تشارك الشركة في إعداد وتصميم وتنفيذ برامج متخصصة للتدريب الصيفي وعقد زيارات ميدانية لمقر العمل بالشركة لمعايشة بيئة العمل الفعلي، والمشاركة في الفعاليات ومتلقيات التوظيف التي تنظمها الجامعة لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة بما يتناسب مع متطلبات العمل بالشركة.