حبس خفير قتل "نقاش" في دار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، الاثنين، بحبس خفير في اتهامه بقتل نقاش، بعد مشادة كلامية بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير بها، والتصريح بالدفن، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



كان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة ومتوفى، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "ع. ج، 36 سنة، نقاش، توفي إثر إصابته بكدمة في مؤخرة الرأس، و"ح. م" 41 سنة، خفير.



وتبين أنه أثناء سير الطرف الثاني بسيارته، اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام، مما أدى إلى اصطدامها بالمجني عليه، فحدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة" كانت بحوزته، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.