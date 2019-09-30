مقتل اثنين بتفجير انتحاري في باكستان

لقي ضابط شرطة وشخص آخر مصرعهما، جراء انفجار بمقاطعة لورالائي في محافظة بلوشستان الباكستانية، خلال مطاردة أفراد شرطة لاثنين مشتبه بهما من سائقي الدراجات البخارية.



وأوضحت تقارير- نقلتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين- أن ضباط الشرطة أشاروا لاثنين من ساقي الدراجات البخارية المشتبه بهما للتوقف، غير أنهما لم يستجيبا للأمر وفرا، ما دعا أفراد الشرطة إلى مطاردتهما، ففجّر أحدهما نفسه مما أسفر عن مقتله ومقتل فرد شرطي.

