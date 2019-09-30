انخفاض معدل البطالة فى منطقة اليورو لأدنى معدل منذ مايو 2008
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:01 م
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو في أغسطس الماضي، إلى أدنى معدل له منذ مايو 2008.
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم- أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هبط إلى نسبة 7.4% في أغسطس الماضي، بعد أن بلغ في يوليو الماضي 7.5%.
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم- أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هبط إلى نسبة 7.4% في أغسطس الماضي، بعد أن بلغ في يوليو الماضي 7.5%.