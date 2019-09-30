انخفاض معدل البطالة فى منطقة اليورو لأدنى معدل منذ مايو 2008

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو في أغسطس الماضي، إلى أدنى معدل له منذ مايو 2008.



وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم- أن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة هبط إلى نسبة 7.4% في أغسطس الماضي، بعد أن بلغ في يوليو الماضي 7.5%.

