الوطنية للإعلام يكشف تفاصيل الانطلاقة الكبرى لمنصة "watch it"

قال جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن إنطلاق منصة "watch it" هو خطوة مهمة في إطار التوجه نحو قوة تكنولوجية كبيرة وضاربة في مجال الإعلام.



وأشار "الشاعر"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن التطورات الكبيرة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحالية تحتم وجود كيانات كبيرة قاردة على الوصول إلى الجماهير، عبر الوثائق المختلفة بجودة عالية وسرعة فائقة.



وأوضح "الشاعر"، أن التركيز على أن تكون الخدمة بتقنية ULTRA HD 4K، يعد تأكديًا على أن هناك عصر جديد من تكنولوجيا الإتصالات قادر على توفير متعة المشاهدة وقوة الصورة وجودة المحتوى للجماهير.



وأفاد "الشاعر"، أن التوجة بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام وإعلام المصريين وWATCH IT، يعد عملية متكاملة من أجل قوة الإعلام المصري واستعادة مكانته.

