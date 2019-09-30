إبراهيم ربيع: عبدالمنعم أبو الفتوح أسس تنظيم القاعدة في باكستان

قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كان يلقب داخل الإخوان الإرهابية بـ"المؤسس الثاني"، مشيرا إلى أنه حدَّث النظام الإخواني في آواخر السبعينيات، وأوائل الثمانينات.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن كمال السنانيري زوج شقيقة سيد قطب، ذهب مع عبدالله عزام وعبدالمنعم أبو الفتوح إلى باكستان وأسسوا تنظيم قاعدة الجهاد.

وتابع: "هؤلاء الثلاثة عملوا تنظيم الجهاد ووضعوا له الهيكل من الرئيس للجناح الطبي للعسكري"، لافتا إلى أن الإخوان هم المؤسسين الحقيقيين لكل التنظيمات الإرهابية.

وأكد "ربيع"، أن ما حدث بين أبو الفتوح والجماعة الإرهابية "خلاف تكتيكي"، لافتا إلى أن أبو الفتوح وضع الإصدار الفولاذي لجماعة الإخوان في الثمانينات.



