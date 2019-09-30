الوادي الجديد تستقبل قافلة طبية من مستشفى كفافي

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد الدكتور أحمد محروس إن المديرية تستعد لاستقبال قافلة مستشفى سعاد كفافي الطبية المجانية التي ستزور مركز الداخلة، حيث تم تجهيز مدرسة التجارة لتكون مقرا للقافلة.



وأكد محروس - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تذليل كافة العقبات ووضع كل الإمكانيات من أجل تقديم خدمة طبية والاستفادة من القافلة المقررعقدها يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وأوضح أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع كافة الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية بهدف استقدام قوافل طبية للمحافظة تضم كافة التخصصات الكبيرة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.