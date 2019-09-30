محمد إمام يستأنف تصوير فيلم "لص بغداد" بوسط القاهرة

استأنف الفنان محمد إمام، تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد" بمنطقة وسط البلد، وذلك بعد إجازة لمدة ثلاثة أيام، عقب عودة فريق العمل من الغردقة بعد تصوير عدد من المشاهد هناك.



وقال المخرج أحمد خالد موسى- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه سيواصل التصوير في القاهرة حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مضيفا أنه من المقرر تصوير عدد من المشاهد الخارجية في دبي وبعض الدول الأوروبية.



يذكر أن الفنان محمد إمام يمثل شخصية "يوسف الراوى" وهو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد "أكشن "عنيفة وخطرة، فيما أزاح إمام، الستار عن "اللوك " الجديد الذى سيظهر من خلاله في أحداث الفيلم.



يشار إلى أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وباقة من النجوم، ومن تأليف: تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما سينمائي بينهما.