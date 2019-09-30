"واما" يحتفل بألبوم "الصيف ابتدى" بجامعة المنيا الجديدة

يستعد فريق "واما" الغنائي المكون من المطرب أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي، لإحياء حفل غنائي يوم 19 أكتوبر المقبل، بالأكاديمية الألمانية بجامعة المنيا الجديدة.



ويعتبر هذا الحفل الأول لـ"واما" بعد طرح أحدث ألبوماتهم الغنائية "الصيف ابتدى" ليحتفلا بطرحه وسط حضور عدد كبير من قبل محبيهم.



الألبوم يضم 10 أغنيات، وتم التعاون فيه مع نخبة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيى، رامى جمال، ايهاب عبد الواحد، أحمد فهمى، والتوزيع الموسيقى لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق، والألبوم تعاون مشترك بين شركتى "نجوم ريكوردز" و"هاى ويف".



وكان آخر ألبومات فريق "واما" ألبوم "كان يا ما كان" عام 2015، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه، ويعتبر الفريق واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.