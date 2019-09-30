فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بقنا غدًا

أعلن محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان عن قيام هندسة كهرباء شرق بفصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة قنا هي (شارع 16 خلف الأمن المركزي – شارع الشهيد – شارع مدرسة السلام) غدا الثلاثاء، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.



وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الاثنين- أن سبب فصل التيار الكهربائي هو القيام بأعمال الصيانة الدورية للشبكة المغذية لتلك المناطق وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.