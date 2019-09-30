إجمالي الحمولات العابرة لقناة السويس يتجاوز مليار طن سنويًا

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إجمالي الحمولات العابرة للقناة تجاوز حاجز المليار طن سنويًا، حيث إن القناة الجديدة نجحت في رفع تصنيف القناة ومستويات الأمان وتأكيد ريادتها للطرق البحرية عالميًا، وهو ما تجلى في استقبال أكبر السفن العالمية ذات الغواطس الكبيرة وجذب خطوط ملاحية جديدة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، لوفد رفيع المستوى يضم الملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر لعام 2019 من 31 دولة عربية وأجنبية من الدول الصديقة، برئاسة الملحق الدبلوماسي بباكستان وعميد السلك الدبلوماسي للملحقين العسكريين العميد منصور صادق رنا؛ للتعرف على مشروعات التطوير بالقناة وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة في الإسماعيلية.



وأضاف الفريق: "أن الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على توطيد علاقتها مع دول العالم عبر إلقاء الضوء على أهم المنجزات التنموية والمشروعات القومية خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة وأنفاق القناة"، مرحبا بالوفد ومثمنًا جهودهم الكبيرة في تعزيز روابط التعاون المشترك.



وأكد أهمية الزيارة للتعرف عن كثب على مشروع قناة السويس الجديدة الذي يعد واحدًا من المشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها مصر ضمن مسيرة البناء والتنمية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة.



وشاهد الحضور - خلال الزيارة - مجموعة من الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة.



وقدم الفريق أسامة ربيع - في ختام الزيارة - درع قناة السويس الجديدة للعميد منصور صادق، والذي بدوره أهدى الفريق أسامة درع الملحقين العسكريين؛ تقديرًا للجهود التي بذلتها الدولة لتطوير المجرى الملاحي بما يصب في صالح خدمة حركة التجارة العالمية والعالم أجمع.



وقام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة موقع الأنفاق بالإسماعيلية؛ لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.