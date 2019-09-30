"الاسكان" تكشف تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

قال عادل عبيد، مدير الشئون القانونية بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء صدر بناءً على رغبة الدولة في التصالح مع المواطنين، مؤكدًا على رغبة الدولة في جعل المواطن فعّال إيجابي وليس مواطن سلبي ساخط على الإجراءات رغم أنه هو من خالف قوانين البناء.



وأضاف "عبيد" خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم، الاثنين: " أن المواطن المصري كان ينتظر قانون التصالح على اعتبار أنه يستطيع التعامل مع المخالفة ويكون مواطن ليس مهددًا من جانب الدولة سواء كان بالعقوبات أو بوقف مصالحه وأحواله وغيره.



وأوضح مدير الشئون القانونية بوزارة الاسكان: أن قانون التصالح ينص على التصالح في مخالفات البناء التى تمت بالفعل قبل صدوره والعمل به.



وتابع: جميع المخالفات التى تمت في هذه الفترة يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا للتصالح عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى الاستفسارات للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أو من خلال الخط الأرضي 0227921540.