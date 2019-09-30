"ماراثون الجحيم".. انتقادات دولية لاستضافة قطر بطولة ألعاب القوى

انتقدت صحيفة "الميرور" البريطانية، الظروف القاسية التي عانى منها اللاعبون المشاركون في بطولة العالم لألعاب القوى بالدوحة، واصفة الأوضاع التي شهدها المنافسون بـ"الجحيم" أو "الكارثة".



وذكر التقرير البريطاني، أن المهزلة الخطيرة لبطولة قطر العالمية جعلت الرياضيين غاضبين من رؤساء الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إذ تم تصنيف النهائيات في الإمارة الخليجية على أنها "كارثة" وظروف أقرب إلى "الجحيم".



وتعرض رؤساء اتحاد "ألعاب القوى"، لانتقادات حادة بعد يومين من افتتاح بطولة العالم 2019 في الدوحة، نظرًا للعديد من المشاهد والمواقف الهزلية في سباق الرجال لمسافة 50 كم، فيما شهد سباق النساء، الذي بدأ في منتصف الليل في درجة حرارة 32 درجة، وانسحبت 28 متسابقة من أصل 68 مشاركة في ظل الظروف القاسية التي واجهنها المشاركات.



وذكرت "ميرور" أن المنظمين باعوا أكثر من 50 ألف تذكرة طيلة 10 أيام كاملة، على الرغم من أن ملعب خليفة القطري يتسع إلى 40 ألفا فقط، فيما وصلت درجات الحرارة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.5 درجة مئوية خلال فترة السباق التي استمرت أربع ساعات.



وحصلت الكينية "روث تشيبنيتيتش" على الميدالية الذهبية، بعد أن فازت بساعتين و32 دقيقة و43 ثانية، حيث حاول الرياضيون إكمال ست حلقات بطول 7 كيلومترات من الكورنيش في الدوحة.



وقبل السباق، أصدر الاتحاد الدلي لألعاب القوى، بيانًا يؤكد أن الماراثون سيمضي قدمًا، وأنه فعل كل ما هو ممكن لتقليل المخاطر المرتبطة بالحرارة، وأن السباق سيتم بمستوى مقبول من المخاطر الصحية.



وقالت عداءة بيلاروسيا "فولها مازورونك"، التي احتلت المرتبة الخامسة: "الرطوبة تقتلك.. لا يوجد شيء للتنفس.. أعتقد أنني لن أتمكن من ختام البطولة".



وأفاد التقرير أنه تم نقل العداءة الأوغندية "لينيت تشبيت"، في سيارة إسعاف بعد أن عجزت عن الانتهاء، بينما احتاجت الإيطالية "سارا دوسينا" إلى مساعدة الكرسي المتحرك، فيما انسحبت "شارلوت بوردو" البريطانية، ثالث أسرع عداءة في سباق الماراثون البريطاني في التاريخ، بعد بدء الجولة الثالثة.



وفي سياق متصل، انتقد "كيفن ماير" بطل العالم، قرار استضافة النهائيات في الدوحة، واصفًا بطولة العالم بأنها "كارثة"، وصرح: "يمكننا جميعًا أن نرى أنها كارثة، لا يوجد أحد في المدرجات، ولم يتم تكييف الحرارة على الإطلاق"، مشيرًا إلى انسحاب 30 متسابقة من سباق الماراثون السيدات.



وفي الليلة التالية، خرج 18 مشارك من أصل 46 من المتسابقين من نهائي الرجال، بما في ذلك حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي العالمي "يوهان دينيز" من فرنسا.



وقال دينيز بطل أوروبا ثلاث مرات: "شعرت بالتعب والإرهاق على الفور.. كنت أعلم أنه ستكون هناك ظروف قاسية، لكن بالنسبة لي كان الأمر أكثر من اللازم.. جسدي لا يستطيع أن يفعل ذلك".