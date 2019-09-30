هاني الأسمر يحيي حفل غنائي في الساقية الجمعة

يستعد المطرب هاني الأسمر نجل المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر، لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك على خشبة مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى.



ويقدم "الأسمر" خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيه وهى "طمع الدنيا، أدلع يا حلو، مليش أصحاب، كتاب حياتي، ياعم يا جمال، الله يسامحكو".



كان هانى الأسمر قدم مؤخرا برنامج "الشعبي يكسب"، يذاع على شعبى إف إم، مع المذيعة دينا عادل، وكانت فكرة البرنامج مسابقة فى الغناء الشعبى عن طريق إرسال المستمعين فيديو لمدة دقيقة على صفحة الراديو ويتم فرز واختيار الأفضل وإنتاج أغنية له ويتم إذاعتها على محطات راديو النيل.