مصادر تكشف شروط تعيينات وترقيات المعلمين الجديدة

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشروط الخاصة بتعيينات مسابقة المعلمين الجديدة ستكون "قاسية"، مشيرة إلى أن شروط الترقيات أو التعيينات في التربية والتعليم والتعليم الفني ستتغير تمامًا، تماشيًا مع تطبيق النظام التعليمي الجديد.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوزارة قد انتهت من وضع هذه الشروط، ولكنها سوف تعلن عنها رسميًا عقب موافقة رئاسة الوزراء على مسابقة المعلمين الجديدة لسد العجز، والتي سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأكدت المصدار أن الترقيات لن تكون مربوطة بعدد السنوات، ولكن يشترط المهارة أول شيء، مضيفة أن هذه الشروط لن تكون روتينية بينما تهتم في المقام الأول بالمهارات الحياتية لدى المتقدم، وأيضًا سلوكه وطريقة تعامله مع الأطفال، حيث إن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى معلمين مؤثرين في الطلاب خلال السنوات المقبلة.