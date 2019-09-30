جينا سليم تبدأ تصوير أولى مشاهدها في " صاحب المقام"

تبدأ غدا الفنانه جينا سليم تصوير أولى مشاهدها في فيلم " صاحب المقام" والذي تشارك فيه بجوار كلا من أسر ياسين ويسرا.



وأكدت جينا أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفته بأنه عمل سينمائي ضخم وسيضع بصمة في السينما المصرية، وأكدت أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع يسرا بعدما تعاونا في مسلسل " لدينا أقوال أخرى"



وأكدت أنها سعيدة بالعمل مع أسر ياسين بعدما كان هو من اول دعمها ونصحها بخوض تجربة التمثيل بعدما عملت كمستشارة نفسية في مسلسل " 30 يوم " واكد لها انها تجيد التمثيل وتمتلك تلك الموهبة.



فيلم “صاحب المقام” بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة جينا سليم أمينة خليل، والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.