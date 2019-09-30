الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عروض متنوعة لمشاريع نوادي المسرح بثقافة سوهاج

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
فى إطار الموسم المسرحى الجديد الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام المالى 2019 2020، اختتمت لجنه مشاهدة مشاريع نوادى المسرح عملها بفرع ثقافة سوهاج بحضور كل من المخرج اسامة عبدالرؤوف والمخرج مصطفى ابراهيم والمخرج أحمد الشريف.

حيث شاهدت اللجنة في يومها الاول عرضين، أولهما عرض حياة مابعد الموت للمخرج سيف حمدان عرض حياة ما بعد الموت يدور حول مجموعة شباب شاءت الظروف بتواجدهم فى مقبره فرعونية غررت لهم أنفسهم للاستيلاء على قطعة آثار مما عرضهم للعنة الفراعنة ويدعو حب الوطن والحفاظ على آثاره.

الثاني عرض "حاجة ملحة " للمخرج جورج صدقى وتدور أحداثه من مدرسة العبث يتناول قضية الفن الهابط والفساد فى المجتمع وهذا كله فى إطار ساخر تهكمى.

فى اليوم الثانى على التوالى تم مشاهدة عرضين الأول عرض ختم الأوركاليكوس للمخرج عبدالرحمن أيمن يتناول ولع الشباب باﻷلعاب الإلكترونية ومخاطر إدمان تلك المواقع بطريقة يدخل بها السحر والغموض، الثانى عرض الغرفة اخراج ايهاب البندارى يتحدث عن السجن النفسي الذي قد يضع الإنسان نفسه بداخله مخاطبا به العقل البشرى حول الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان فى حياته وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج.

وفى نهاية العروض قدمت اللجنة جلسة نقاش حوارية مع مخرجى المشاريع والممثلين وأوصت اللجنة بضرورة عمل ورش مسرحية داخل فرع ثقافة سوهاج للرواد لتنمية مهاراتهم من ناحية الكتابة والاخراج وإعداد الممثل.

وأقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "العروض والأوزان الشعرية"، بجانب أمسية شعرية بحضور الشعراء والأدباء بقاعة الناى بالقصر، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر ورشة عن Animation مع ماجد نشأت وذلك بمدرسة النهضة بسوهاج وتناول الفرق بين 2D & 3D ومقدما الكثير من الأمثلة التوضيحية مع عمل أشكال بسيطة عملية مع الطلاب.

استقبل قصر ثقافة الطفل زياره من مدرسة جيل المستقبل وتم عمل يوم ثقافى ترفيهى تضمن ورشة فنية لتعليم الرسم مع اخصائى الفن التشكيلى بالقصر، باﻹضافة إلى عرض فانوس سحري وقراءة حرة بمكتبة القصر ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامه للروادالى جانب عرض فنى لفرقة كورال الطفل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

منذ يوم

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

منذ يوم

نجلاء بدر بإطلالة جريئة تشعل "إنستجرام" من الجونة (صور)

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة اغتصابها

سر رفض بنجلاديش طلبات أردوغان.. يدعم الإرهاب وينشر التطرف بآسيا

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

الرئيس نيوز

عبدالمجيد تبون.. وزير إسكان بوتفليقة على رأس مرشحي الرئاسة الجزائرية

"100 مليون صحة".. عامٌ من الحرب على "فيروس سي"

هاني نسيرة يكشف: كيف تجمَّد الإخوان تسعين عاماً في "أخطاء حسن البنا"

"القضاء الأعلى" يحظر على الإعلام تناول التحقيقات والمحاكمات دون إذن

منوعات

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

كشكول

الجامعات ترفع شعار "التوعية ضد خطر الشائعات"

"التعليم العالي" يكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

طلاب "الثروة السمكية" كفر الشيخ في زيارة لمزرعة بركة غليون

"التعليم العالي" في أسبوع .. عقد 5 اجتماعات .. وافتتاح 3 جامعات تكنولوجية

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

“الإحصاء”: 10 ملايين يستفيدون من معاشات “كرامة”

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير مثلث ماسبيرو سور مجرى العيون

بعد حديث الرئيس.. وزير التموين يعلن عن 5 مفاجآت سارة للمواطنين

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعي تطوير شارع “السادات” 

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

عروض متنوعة لمشاريع نوادي المسرح بثقافة سوهاج

"منزل شهاب النجار" بثقافة البحر الأحمر

الحروب الإلكترونية المعاصرة وتطوراتها بقصور الثقافة

دار الحكمة تصدر كتابين للكاتب عبد الغني سعيد

صفحتنا ع الفيس بوك