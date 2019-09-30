عروض متنوعة لمشاريع نوادي المسرح بثقافة سوهاج

فى إطار الموسم المسرحى الجديد الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة للعام المالى 2019 2020، اختتمت لجنه مشاهدة مشاريع نوادى المسرح عملها بفرع ثقافة سوهاج بحضور كل من المخرج اسامة عبدالرؤوف والمخرج مصطفى ابراهيم والمخرج أحمد الشريف.



حيث شاهدت اللجنة في يومها الاول عرضين، أولهما عرض حياة مابعد الموت للمخرج سيف حمدان عرض حياة ما بعد الموت يدور حول مجموعة شباب شاءت الظروف بتواجدهم فى مقبره فرعونية غررت لهم أنفسهم للاستيلاء على قطعة آثار مما عرضهم للعنة الفراعنة ويدعو حب الوطن والحفاظ على آثاره.



الثاني عرض "حاجة ملحة " للمخرج جورج صدقى وتدور أحداثه من مدرسة العبث يتناول قضية الفن الهابط والفساد فى المجتمع وهذا كله فى إطار ساخر تهكمى.



فى اليوم الثانى على التوالى تم مشاهدة عرضين الأول عرض ختم الأوركاليكوس للمخرج عبدالرحمن أيمن يتناول ولع الشباب باﻷلعاب الإلكترونية ومخاطر إدمان تلك المواقع بطريقة يدخل بها السحر والغموض، الثانى عرض الغرفة اخراج ايهاب البندارى يتحدث عن السجن النفسي الذي قد يضع الإنسان نفسه بداخله مخاطبا به العقل البشرى حول الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان فى حياته وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج.



وفى نهاية العروض قدمت اللجنة جلسة نقاش حوارية مع مخرجى المشاريع والممثلين وأوصت اللجنة بضرورة عمل ورش مسرحية داخل فرع ثقافة سوهاج للرواد لتنمية مهاراتهم من ناحية الكتابة والاخراج وإعداد الممثل.



وأقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "العروض والأوزان الشعرية"، بجانب أمسية شعرية بحضور الشعراء والأدباء بقاعة الناى بالقصر، كما قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر ورشة عن Animation مع ماجد نشأت وذلك بمدرسة النهضة بسوهاج وتناول الفرق بين 2D & 3D ومقدما الكثير من الأمثلة التوضيحية مع عمل أشكال بسيطة عملية مع الطلاب.



استقبل قصر ثقافة الطفل زياره من مدرسة جيل المستقبل وتم عمل يوم ثقافى ترفيهى تضمن ورشة فنية لتعليم الرسم مع اخصائى الفن التشكيلى بالقصر، باﻹضافة إلى عرض فانوس سحري وقراءة حرة بمكتبة القصر ومسابقة ثقافية فى المعلومات العامه للروادالى جانب عرض فنى لفرقة كورال الطفل.