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مصر

بدء العمل بالعيادات المسائية بقصر العيني غدًا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:19 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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تبدأ العيادات الخارجية بالقصر العيني فترة العمل المسائية غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمستشفي القصر العيني بجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وخطة التطوير المستمر وتقديم خدمات جيدة للمرضي.

وقال الدكتور عمر عزام مدير العيادات الخارجية بالقصر العيني، إن عمل العيادات المسائية يأتي في إطار خطة تقديم خدمات متميزة بأسعار مخفضة للمرضي معلنًا أنه سيتم البدء بـ ٩ تخصصات "الأنف والأذن والحنجرة، العيون، القلب، العظام، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، الجلدية، الأمراض المتوطنة والمناعة، السكر والغدد الصماء، لافتًا أن مواعيد الكشف من ٣ -٥ مساءًا ومن بداية شهر نوفمبر سيتم افتتاح عيادات لكافة التخصصات الباقية.

وأكد عزام أن القصر العيني صرح تعليمي كبير وخدمي عظيم وحريص على أن يقدم أجود الخدمات الطبية بأقل تكلفة على المواطن من منطلق الدور المجتمعي، مشيرًا إلى أن عدد المترددين فقط علي القصر العيني يوميًا أكثر من 10 الأف مواطن.

وأشار إلى أن العيادات المسائية سيعمل بها أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب القصر العيني وبأجر رمزي للمرضى، مشيدًا بدعم الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب القصر العيني لعمل العيادات المسائية ليستمر تقديم الخدمات المتميزة بالمستشفى للمرضى.

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