أسباب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار

كشف الدكتور علي الإدريسي، نائب مدير مركز مصر للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن أبرز العوامل والأسباب التى ساهمت فى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس 2017.



وأضاف "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " dmc" اليوم الإثنين: أن تحسن المصادر الدولارية للاقتصاد المصري تمثل أبرز هذه العوامل.



وأوضح نائب مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية: أن هناك مصادر دولارية لا تجلب دين أو تكلفة، وهي 5 عناصر متمثلة فى إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، إلى جانب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وأخيرا الصادرات المصرية.



كما بين " "الادريسي" أن الــ5 عناصر حققت تحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة من بداية 2017 حتى الآن، مشيرًا إلى أن أن التحسن بلغت نسبته جنيه ونصف فى سعر الصرف "الجنيه أمام الدولار"، إلى جانب تحسن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومي من " سندات وأذون الخزانة".