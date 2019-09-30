مصرع شخص وتعطل القطارات وانقطاع الكهرباء جراء الرياح القوية بوسط أوروبا

تسببت الرياح القوية بوسط أوروبا في مصرع شخص في سلوفاكيا، وانقطاع خدمة السكك الحديدية بمناطق في ألمانيا، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من التشيك.



وأوضحت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن فتاة تبلغ 14 عامًا لقيت مصرعها وأصيب آخرون جراء سقوط الأشجار في سلوفاكيا، كما تضرر أكثر من 300 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي بجمهورية التشيك المجاورة؛ إذ تسبب سقوط الأشجار في تضرر أعمدة الكهرباء إلى جانب تعطيل حركة القطارات.



وفي ألمانيا، أصيب سائق قطار جراء اصطدام القطار بشجرة سقطت على القضبان، فيما تم إغلاق عدد من الخطوط بشمال شرق وجنوب البلاد، ومن المتوقع أن تهب رياح قوية في مناطق شمال وشرق ألمانيا حتى وقت لاحق من اليوم.