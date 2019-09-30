الأنبا إسحق يعتمد تشكيل مجالس كنائس الإيبارشية

أصدر الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها قرارات إدارية بشأن تشكيل مجالس كنائس الإيبارشية، طبقًا للائحة مجالس الكنائس الصادرة بقرار بابوي رقم (22) لسنة 2013 المعتمدة من المجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية في جلسته المنعقدة 20 يونيو 2013.



يذكر أن نيافته قد شكل لجنة برئاسته لفحص الملفات المقدمة من كنائس الإيبارشية قبل اعتمادها.



تعد هذه الخطوة الأولى من أجل تفعيل دور أعضاء مجالس كنائس الإيبارشية وسعيًا لتكوين مجلس متكامل وفعال له دوره الملموس في مجال العمل الكنسي.