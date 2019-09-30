القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام "القضاء الأعلى"

أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام، اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور المستشار حمادة الصاوى النائب العام، وذلك بقاعة عبدالعزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي.



وهنأ رئيس المجلس القضاة الجدد، وحثهم على العمل الجاد وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم.



صرح بذلك المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام وخدمات رجال القضاء.