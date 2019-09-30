باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

قال باحثون من السويد، إن الرجال المصابين باضطرابات في الخصوبة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.



وقدم الباحثون من خلال دراستهم بعيدة المدى أقوى دليل حتى الآن على وجود مثل هذه العلاقة.



وفقا للباحثين فإن الرجال الذين أنجبوا أول أطفالهم بعد عملية تخصيب صناعي كانوا بعد قرابة عقدين من عملية التخصيب أكثر تعرضا بنسبة 30 إلى 60% للإصابة بسرطان البروستاتا، مقارنة بغيرهم من الآباء.



واعتبرت خبيرة ألمانية نتائج الدراسة منطقية، حيث قالت زابينه كليش، كبيرة أطباء قسم جراحات الذكورة في مستشفى مونستر الجامعي بألمانيا، إن اضطرابات الخصوبة هي في الغالب أكثر من مجرد مشاكل ثانوية أثناء فترة التناسل.



يشار إلى أن سرطان البروستاتا في ألمانيا هو أكثر الأورام الخبيثة التي تصيب الرجال، وبفارق كبير عن السرطان التالي، حيث يتم الكشف في ألمانيا عن نحو 60000 من مثل هذه الأورام سنويا، ويموت نحو 12000 رجل كل عام بهذا المرض.