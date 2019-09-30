القضاء يخاطب "الأعلى للإعلام" لمنع نشر وقائع دون إذن

قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تلك البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقیقات أو محاکمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في دار القضاء العالي، وذلك على خلفية ما أثير إعلاميًا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة المتوفاة "جنة"، ضحية تعذيب جدتها في الدقهلية.