محكمة ألمانية ترفض عقد جلسات محاكمة تنظيم "ثورة كمنيتس"

رفضت المحكمة الإقليمية في مدينة دريسدن الألمانية، اليوم الاثنين، طلب الدفاع في قضية تنظيم "ثورة كمنيتس" اليميني المتطرف بعقد جلسات المحاكمة سريا.



وكان محامي أصغر متهم بين الثمانية متهمين في القضية أشار إلى الحاجة إلى حماية موكله، الذي كان قاصرا وقت الواقعة محل التقاضي.



ويُحاكم ثمانية رجال، تتراوح أعمارهم بين 21 و32 عاما، بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي يميني، من بينهم خمسة يُحاكمون أيضا بتهمة خرق خطير للسلم العام، والتسبب في إصابات جسدية خطيرة.



ويتهم الادعاء العام المدعى عليهم بتأسيس تنظيم باسم "ثورة كمنيتس" عبر مجموعة دردشة على الإنترنت في سبتمبر عام 2018.



ويشتبه الادعاء العام في أن التنظيم كان يخطط لقلب النظام الديمقراطي بقوة السلاح، وعدم ممانعة قتل أفراد في سبيل تحقيق هذا الهدف.