الحارس فابيانسكي يغيب من شهرين لثلاثة بسبب إصابة في الفخذ

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، أن أوكاش فابيانسكي حارس وست هام يونايتد سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة بعد إصابته بتمزق عضلي في الفخذ في التعادل 2-2 مع مستضيفه بورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع.



وأصيب البولندي فابيانسكي (34 عاما) أثناء تنفيذ ركلة مرمى في الدقيقة 33 ليحل روبرتو خيمنيز، المنضم قبل انطلاق الموسم، بدلا منه ويشارك لأول مرة في الدوري الممتاز.



ولعب فابيانسكي دورا محوريا في بداية وست هام الواعدة للموسم وحافظ على شباكه نظيفة ثلاث مرات متتالية ليساعد الفريق اللندني على التقدم للمركز الرابع في الترتيب.



وأبلغ روبرتو موقع النادي على الانترنت "بالطبع لا أكون سعيدا عندما يصاب أحد زملائي في الفريق لكنه أمر شائع في هذا المركز".



وتابع "حدث الأمر معي من قبل والآن جاء الدور على أوكاش. أتمنى له شفاء عاجلا.. أنا سعيد بمشاركتي الأولى في الدوري الممتاز حيث يسعى كل لاعب لذلك ولو لمرة واحدة في العمر".