الأهلى يبدأ استعداداته لمباراة الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الإثنين، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية لبطولة الدورى العام.



ويؤدي الأهلي مرانه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون الذي يدرس فريق الإنتاج بالفيديو للوقوف على الجوانب الفنية والخططية.



من جهة أخرى.. يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، للاطمئنان على إصابته والتعرف على نسبة استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.



ويواصل متولي أداء جلسات العلاج الطبيعي وجلسات الجيم قبل البدء في تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش.



وكان مدافع الفريق قد انتظم فى أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي أمس بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها يوم السبت الماضي.



يذكر أن متولي أصيب بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك بالسوبر المصرى، وأكد الجهاز الطبي أن فترة علاج اللاعب تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.