"المالية" ترصد سبل دعم الأسرة فى الموازنة

رصدت موازنة المواطن للعام المالي 2019-2020، أبرز سبل الدعم للأسرة المصرية التي تقدمها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة والتى تمثلت فى:



-149 مليار جنيه للدعم السلعي، منها 89 مليار جنيه للسلع التموينية، 53 مليار جنيه للمواد البترولية، 4 مليارات جنيه للكهرباء، 1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لشركات المياه.



-160.5 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات.



- 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي، المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة.



- زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة 150 جنيهًا شهريًا، وإقرار علاوة لأصحاب المعاشات بـ15%.



- 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.



- 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون أسرة.



- 200 مليون جنيه لتنمية الصعيد.



- 400 مليون جنيه فائدة قروض ميسرة.

