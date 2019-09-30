"المالية" ترصد سبل دعم الأسرة فى الموازنة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:56 م
راندا التونيطباعة
رصدت موازنة المواطن للعام المالي 2019-2020، أبرز سبل الدعم للأسرة المصرية التي تقدمها الحكومة لتحسين مستوى المعيشة والتى تمثلت فى:
-149 مليار جنيه للدعم السلعي، منها 89 مليار جنيه للسلع التموينية، 53 مليار جنيه للمواد البترولية، 4 مليارات جنيه للكهرباء، 1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لشركات المياه.
-160.5 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات.
- 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي، المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة.
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة 150 جنيهًا شهريًا، وإقرار علاوة لأصحاب المعاشات بـ15%.
- 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
- 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون أسرة.
- 200 مليون جنيه لتنمية الصعيد.
- 400 مليون جنيه فائدة قروض ميسرة.
-149 مليار جنيه للدعم السلعي، منها 89 مليار جنيه للسلع التموينية، 53 مليار جنيه للمواد البترولية، 4 مليارات جنيه للكهرباء، 1.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لشركات المياه.
-160.5 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات.
- 18.5 مليار جنيه لصرف الدعم النقدي، المتمثل فى معاش الضمان الاجتماعى برنامج تكافل وكرامة.
- زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة 150 جنيهًا شهريًا، وإقرار علاوة لأصحاب المعاشات بـ15%.
- 3.45 مليار جنيه لدعم نقل الركاب.
- 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 1.3 مليون أسرة.
- 200 مليون جنيه لتنمية الصعيد.
- 400 مليون جنيه فائدة قروض ميسرة.