صحة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للقلب

احتفلت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية باليوم العالمي للقلب بالتعاون مع المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، بالقاعة الرئيسية بالمعهد العالى للصحة العامة.



وألقى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، محاضرة عن عوامل الخطورة لأمراض القلب، استعرض فى نهايتها جهود مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لمكافحة أمراض القلب وإعلان الإسكندرية خالية من روماتيزم القلب، بهدف تقليل نسبة عمليات تغيير الصمامات والقلب المفتوح، وبالتالى تقليل نسبة الإعاقة وتوفير مبالغ طائلة تتحملها الدولة لإجراء هذه العمليات.



وقال عثمان، إنه يوجد ثلاث عيادات متخصصة للكشف والعلاج ومتابعة مرضى روماتيزم القلب ومجهزة بالأجهزة اللازمة بمستشفيات أبوقير والجمهورية ورأس التين، كما تقوم مراكز طب الأسرة بسان ستيفانو وبشاير الخير والحضرة والسيوف بحملات الكشف عن روماتيزم القلب، كما يتم عمل مسح للأطفال بدءا من عمر خمس سنوات بمراكز روماتيزم القلب بمستشفيات وزارة الصحة ومن خلال الحملات المتنقلة.



كما استعرض وكيل وزارة الصحة المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة، كمبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة دعم صحه المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثى الولادة، وكذلك الخدمات التي تقدمها مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعيادات الإقلاع عن التدخين وحملات التوعية التي تقوم بها إدارة التثقيف الصحي بالمديرية بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الدين، مشيرا إلى بدء حملة "نور حياة" بالمدارس من أول أكتوبر المقبل.



حضرت الاحتفال الدكتورة أمل الصحن، عميدة المعهد العالى للصحة العامة، والدكتور فهمى شارل، وكيل المعهد لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل مديرية الشئون الصحية للشئون الوقائية، والدكتور علاء الغمراوى، مؤسس برنامج روماتيزم القلب بمصر واللواء طبيب عصام عقيل، مدير الخدمات الصحية بالقوات البحرية.