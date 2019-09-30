"الأديان فى عصر المماليك" بمجمع الأديان السبت

تنظم دار نهضة مصر ندوة بعنوان "الأديان في عصر المماليك" ومناقشة رواية"أولاد الناس ثلاثية المماليك" للكاتبة ريم بسيوني، وذلك يوم السبت الموافق 12 أكتوبر في تمام الواحدة ظهرا بمسجد عمرو بن العاص بمجمع الأديان بالقاهرة.



تدير النقاش الأستاذة نشوى الحوفي (مدير النشر الثقافي بنهضة مصر) مع الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم (أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة)، والدكتورة ريم بسيوني (أديبة مصرية وأستاذة علم اللغويات بالجامعة الأمريكية).



ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، فائزة بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها "الدكتورة هناء"، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق".



صدر لها أربع روايات هى (بائع الفستق)، ورواية (رائحة البحر)، ورواية (الدكتورة هناء)، ورواية (الحب على الطريقة العربية).



