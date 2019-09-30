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عالم

ميركل تهنئ المستشار النمساوى السابق بفوز حزبه فى الانتخابات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
وكالات
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هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حزب (الشعب النمساوي) بزعامة المستشار السابق زباستيان كورتس على فوز حزبه "بنتيجة قوية" في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها النمسا أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت اليوم الاثنين: "ننتظر حاليا بصفتنا الحكومة الاتحادية، تشكيل التحالف الذي ستسفر عنه هذه النتيجة من أجل التعاون بشكل وثيق وموثوق فيه قدر الإمكان مع الحكومة الجديدة".

وفي أثناء ذلك حدد كورتس أهدافا أولية لمباحثات تشكيل تحالف. وقال للإذاعة النمساوية إن أحد النقاط المحورية لتشكيل حكومة نمساوية جديدة تحت قيادته يجب أن تتمثل في توفير مبدأ لسياسة اقتصادية ناجحة.

وأضاف أنه في ظل التطور الاقتصادي السلبي في ألمانيا والتهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريسكت) والنزاعات التجارية العالمية، يجب ضمان نمو اقتصادي جيد والحيلولة بذلك دون زيادة البطالة.

وأظهرت أحدث التوقعات تحقيق حزب الشعب النمساوي بزعامة المستشار السابق، تقدما تاريخيا في الانتخابات البرلمانية أمس.

وبحسب هذه التوقعات، فقد حصل الحزب المحافظ على 1ر37% بزيادة 6ر5 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات.2017

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