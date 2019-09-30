"إنفوجراف".. عن النوادى التكنولوجية فى مصر

في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات الخاصة بتعزيــز دور تكنولوجيــا المعلومــات بصــورة فعالــة ومســتدامة في التنميــة المجتمعيــة، تم إطلاق مشــروع " نوادي تكنولوجيــا المعلومات في التنمية المجتمعية".



وتستعرض "الدستور" التوزيع الجغرافي لها علي المحافظات.



- 77 إجمالي عدد النوادي التكنولوجية

- 9 أندية في كل من الجيزة والمنوفية

- 7 أندية في محافظة الدقهلية

- 6 أندية في كل من سوهاج والودي الجديد

- 5 أندية في كل من الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر

- 4 أندية في بني سويف

- 3 أندية في البحر الاحمر

- اثنان في كل من القاهرة والقليوبية

- ونادي واحد في كل من الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.