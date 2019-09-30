"إنفوجراف".. عن النوادى التكنولوجية فى مصر
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:44 م
طارق عتمانطباعة
في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات الخاصة بتعزيــز دور تكنولوجيــا المعلومــات بصــورة فعالــة ومســتدامة في التنميــة المجتمعيــة، تم إطلاق مشــروع " نوادي تكنولوجيــا المعلومات في التنمية المجتمعية".
وتستعرض "الدستور" التوزيع الجغرافي لها علي المحافظات.
- 77 إجمالي عدد النوادي التكنولوجية
- 9 أندية في كل من الجيزة والمنوفية
- 7 أندية في محافظة الدقهلية
- 6 أندية في كل من سوهاج والودي الجديد
- 5 أندية في كل من الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر
- 4 أندية في بني سويف
- 3 أندية في البحر الاحمر
- اثنان في كل من القاهرة والقليوبية
- ونادي واحد في كل من الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.
وتستعرض "الدستور" التوزيع الجغرافي لها علي المحافظات.
- 77 إجمالي عدد النوادي التكنولوجية
- 9 أندية في كل من الجيزة والمنوفية
- 7 أندية في محافظة الدقهلية
- 6 أندية في كل من سوهاج والودي الجديد
- 5 أندية في كل من الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر
- 4 أندية في بني سويف
- 3 أندية في البحر الاحمر
- اثنان في كل من القاهرة والقليوبية
- ونادي واحد في كل من الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.