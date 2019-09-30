البطريرك يوسف العبسى يترأس القداس الإلهى فى كوردوبا الأرجنتينية

ترأس البطريرك يوسف العبسيّ، بطريرك الروم الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بمناسبة المئويّة الأولى لتأسيس كنيسة القدّيس جاورجيوس في مدينة كوردوبا – الأرجنتين.



وفي عظته ركّز البطريرك يوسف العبسي، على أهميّة ومعنى هذا اليوبيل المئويّ لتأسيس الكنيسة، مؤكدًا أن اليوبيل في نظر الكنيسة، وفي نظر الكتاب المقدّس، محطّة يتوقّف فيها المؤمن لشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه خلال السنوات الماضية وعلى ما سينعم به عليه أيضًا في السنوات المقبلة.



مضيفًا: "إن اليوبيل هو نظرة إلى الوراء ونظرة إلى المستقبل انطلاقًا من الحاضر لنرى مدى حضور الله في حياتنا نحن المؤمنين وما أثمره هذا الحضور من أفعال".

