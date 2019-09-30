حبس مسجل شرع فى قتل ضابط وأمين شرطة فى أطفيح

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الإثنين، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز أطفيح، بالاشتراك مع آخر، كما أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم الثانى.



واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للضابط وأمين الشرطة، حيث كشف التقرير الطبي عن إصابتهما برش خروطوش في أماكن متفرقة من الجسد وخضوعهما لعملية جراحية.



كشفت التحقيقات الأولية التفاصيل الكاملة للواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروج قوة أمنية ضمت النقيب عبدالحكيم حماد، معاون مباحث مركز أطفيح، وأمين شرطة خالد شويمي، لضبط مسجلى خطر، وهما: "مصطفى. ك. ع"، "ياسر. م. ش"، هاربان من أحكام قضائية، وفور استشعار المتهمين وجود القوة الأمنية قاما بإطلاق النيران صوب أفراد الشرطة، ما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة، وتم القبض على المتهم الأول وجارٍ ضبط الثانى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتحرر محضر بالواقعة.