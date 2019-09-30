بورسعيد: تجهيز المراكز التكنولوجية لراحة المواطنين

قالت محافظة بورسعيد، إنه تم تجهيز المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع الأحياء والديوان العام على أعلى مستوى من الإمكانيات لتوفير الراحة للمواطنين والتيسير عليهم؛ لتلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بصورة سريعة.



واطمأن محافظ بورسعيد- خلال تفقده اليوم الاثنين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الضواحي- على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، كما تابع ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوى وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة.



ووجه بحسن التعامل مع المواطنين والتفاعل السريع مع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أي جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.