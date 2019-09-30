القومى للمرأة بأسيوط يبدأ حملة طرق الأبواب لمحاربة الشائعات

بدأت فعاليات حملة "طرق الأبواب" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة- فرع أسيوط؛ لتوعية 5 آلاف مواطن بقرى مركز أسيوط بدورهم تجاه الوطن ومدى خطورة نشر الشائعات التي تستهدف زعزعة واستقرار وأمن وسلامة المجتمع المصري، تحت شعار "بلدي أمانة"، على أن تستكمل الحملة باقي فعالياتها على مدار الـ3 أيام المقبلة بشتى أنحاء المحافظة.



وأكد المحافظ في بيان، اليوم الاثنين، على أهمية الدور الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة في توعية المواطنين في شتى المجالات، مشيرا إلى توفير سبل الدعم الممكنة لتحقيق الهدف المطلوب من الحملة وتذليل كل العقبات التي قد تواجهها لاستكمال العمل بها.



من جانبها، أوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط الدكتورة مروة كدواني، أنه في إطار تدشين المجلس القومي للمرأة حملة طرق الأبواب تحت شعار "بلدي أمانة" بشتى أنحاء الجمهورية، بدأت محافظة أسيوط أولى فعاليات الحملة، ونجحت في الوصول إلى نحو 5 آلاف شخص من الفئات المستهدفة من بينهم 3000 سيدة و2000 رجل بقرى مركز أسيوط.



وأضافت أن الحملة شملت قرى (علوان وبني حسين وريفا والبورة ودرنكة ومنقباد)، بمشاركة أعضاء الفرع و50 من الرائدات الريفيات والمتطوعات، مشيرة إلى أن الهدف من تلك الحملة هو توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وإنجازات الدولة في التنمية على جميع المستويات، بالإضافة إلى توعيتهم بمدى خطورة الشائعات ونشرها لخلق الأزمات ونشر الفوضى وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.