ابتهالات شيماء النوبي بمكتبة صوفي

تستضيف مكتبة صوفي حفلا لابتهالات الفنانة شيماء النوبي بعنوان "فلكلوريات شيماء النوبي"، وذلك يوم الخميس الموافق الثالث من أكتوبرفي تمام الثامنة مساءً بمقر مكتبة صوفي 12 شارع سيد البكري بالزمالك بالقاهرة.



جدير بالذكر أن الفنانة شيماء عبد العليم النوبي وشهرتها شيماء النوبي من جنوب مصر، وبالأخص محافظة الأقصر بدأت مسيرتها منذ سن صغيرة كما صنفت كأول مبتهلة مصرية، كونها المرأة الوحيدة التي تبتهل في مجال اقتصر على الرجال.



دخلت أكثر من فرقة وقدمت حفلات عديدة داخل مصر وخارجها وشاركت في مهرجانات مع الشيخ زين محمود بعد أن تعلمت علي يديه السيرة الهلالية والموال القصصي وتمكنت من الفلكلور الشعبي.