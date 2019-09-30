خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور هشام زيتون، خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة (يتسى) بالمملكة المتحدة، وذلك في الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر المقبل.



كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمى، خبير جراحات الوجه والفكين بالمملكة المتحدة، في الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر المقبل.



ويستضيف المستشفى الجوى العام الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة (أمبريال) بلندن بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر المقبل.



وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب في العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.

