الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 17 ألفًا و300 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:37 م
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الاثنين، تبلغ 17 ألفا و300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 28 ألفا و600 ميجاوات مقابل 28 ألف ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و900 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

منذ حوالي 20 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة: أردوغان أصله من يهود جورجيا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

علماء الآثار يكشفون وجه الأميرة حتشبسيت لأول مرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة اغتصابها

نهاية "الديكتاتور" قريبة.. 3 مرشحين يهددون عرش أردوغان

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

5 فوائد للقهوة.. تعرف عليها

الرئيس نيوز

"شاكر" يبحث مع سفير النرويج سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الكهرباء

حركة الشباب الصومالية تفجِّر قاعدة أمريكية وتهاجم رتلاً عسكرياً أوربياً في مقديشو

الصحة: الانتهاء من مسح 676 مواطناً من مواطني جنوب السودان

"الحوثي" ينشر فيديو لـ"محور نجران" المزعومة.. والتحالف: محاولة قديمة فاشلة

منوعات

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

كشكول

"القدسية الضائعة".. الحرم الجامعي يتحول لساحات رقص.. وخبراء: الحل في تجربة الأزهر

برلماني: فشل إدارة منظومة التعليم وراء هروب الطلاب من المدارس

وكيل "تعليم الفيوم" يتابع تدريب مهارات الحاسوب للإداريين

"عبدالرؤوف" يتفقد تسكين المدينة الجامعية لطلاب أسيوط

إسلام سياسي

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر

منشقة: الإخوان يخططون لـ "رابعة" جديدة


زيت وسكر

بعد حديث الرئيس.. وزير التموين يعلن عن 5 مفاجآت سارة للمواطنين

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعي تطوير شارع “السادات” 

“القوى العاملة” تستعد لتنظيم أول ملتقى للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

مشاهد من أشهر الباليهات الكلاسيكية بالأسلوب الروسي في الأوبرا

"الأديان فى عصر المماليك" بمجمع الأديان السبت

ابتهالات شيماء النوبي بمكتبة صوفي

مناقشة "إعادة تدوير" بالمركز الثقافى الفرنسى بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك