اندلاع حريق في مبنى بلدية جرونوبل وسط شرق فرنسا

أعلن رجال الإطفاء في فرنسا اندلاع حريق في مبنى بلدية مدينة "جرونوبل" وسط شرق البلاد.



وذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن قاعة المجلس بالمبنى دمرت بالكامل، كما تضررت بعض المباني الأخرى بشدة بينها مباني فندق "جرونوبل" دون وقوع ضحايا، موضحة أنه ما زالت أسباب اندلاع الحريق غير معروفة حتى الآن.



وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الأول من المبنى وذلك بفضل تدخل نحو خمسين فردا من رجال الإطفاء والذين ما زالوا متواجدين في المكان حتى الآن، مشيرة إلى أن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحريق.



يذكر أن "جرونوبل" هي مدينة فرنسية تقع في جنوب شرق البلاد وعاصمة مقاطعة "إيزير" وعاصمة إقليم "دوفيني" تاريخيا وعاصمة "الألب" الفرنسية وهي ثاني أكبر مدينة بمنطقة "رون ألب" بعد مدينة "ليون".