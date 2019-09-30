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اقتصاد

وزارة التجارة: تطبيق "الرقمنة" الصناعية يتصدر الأولويات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
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أكد المهندس أحمد طه، نائب وزير التجارة والصناعة، تعاون الحكومة مع الجانب الألماني في تطبيق آليات التحول للثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة "سيمنز" الألمانية؛ بهدف تحديد الأولويات القطاعية؛ لتطبيق "الرقمنة " الصناعية في مصر، ووضع برنامج تنفيذي لها، طبقًا لخطة الوزارة والتى تعتبر على رأس أولويات عملها.

وأشار "طه" إلى الجهود التي تنتهجها الحكومة؛ لدعم التصنيع المحلي من خلال إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، ورفع مستوى البنية التحتية من طرق تسهم في النفاذ بالمنتج المصري للأسواق المجاورة.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الإثنين حول مشاركة المهندس أحمد طه في أعمال الاجتماع السنوي الثامن لمنتدى الصناعة العالمي ٢٠١٩، الذي عقد بايطاليا تحت عنوان: "مهارات جديدة لمستقبل التصنيع"، نيابة عن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بحضور نحو الف وخمسمائة شخص من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال، والمنظمات المعنية بالصناعة و"الرقمنة " الصناعية على مستوى العالم.

وشارك نائب وزير التجارة والصناعة، كمتحدث بجلسة الحوار الرئيسية للمنتدي المنعقدة تحت عنوان "استراتيجيات الشركات والسياسات الصناعية لرقمنة التصنيع"، وذلك بمشاركة رئيس اتحاد المصنعين والمصدرين الكندي، ورئيس الاتحاد العام العمالي الألماني، ونائب وزير العلاقات الخارجية بأقليم كيبيك الكندي، ومساعد وزير الاقتصاد الهولندي للسياسات الصناعية.

أكد اهتمام الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما يخص رفع كفاءة التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس فنية متخصصة في مجالات صناعية مختلفة، فضلا عن الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لريادة الأعمال وتقديم الدعم الفني والمالي لهم من خلال العديد من البرامج.

كما عقد المهندس أحمد طه، عددًا من اللقاءات على هامش المنتدى شملت لقاء مع البرتو ريبولا، رئيس مؤسسة منتدى الصناعة العالمي، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز المشاركة المصرية في فعاليات الدورات المقبلة للمنتدى، من خلال مشاركة تجمعات الأعمال في مصر.

وتم خلال الاجتماعات، الاتفاق على التنسيق لاختيار شريك مؤسسي في مصر لدعم أنشطة المؤسسة المنظمة للمنتدى، مثل إعداد التقرير السنوى؛ لتطورات الصناعة على مستوى العالم، وطرح إمكانات التعاون لتنظيم نسخة من المنتدى في مصر؛ للتركيز على موضوعات تطوير الصناعة في أفريقيا والدول العربية، وتم الاتفاق على الدراسة المشتركة لهذا المقترح، وسبل تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

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