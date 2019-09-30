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عالم

ألمانيا تحث اليونان على إعادة المزيد من اللاجئين السوريين لتركيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:34 م
جريدة الدستور
وكالات
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بسبب الأوضاع الكارثية في مخيمات اللجوء بالجزر اليونانية، حثت الحكومة الألمانية اليونان على إعادة المزيد من اللاجئين السوريين إلى تركيا على نحو أسرع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين، في برلين، إن هذا الإجراء جزء من الحل.

وطالبت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بشئون اللاجئين، بالإجلاء الفوري للاجئين من الجزر اليونانية، وتوزيعهم على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا على وجه الخصوص.

وكان حريقان اندلعا في مخيم موريا للاجئين، ومخيم آخر قريب في جزيرة ليسبوس اليونانية أسفر عن مقتل أم وطفلها أمس الأحد، وأعقبت ذلك اضطرابات داخل المخيم المكتظ باللاجئين.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة "برو أزول"، جونتر بوركهارت: "هذه مأساة صدمتنا أيضا.. من يُعرض آلاف الأشخاص إلى وضع ميؤس منه، شريك في التصعيد".

وكان الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقية مع تركيا في ربيع عام 2016، والتي تنص على إعادة الاتحاد الأوروبي لكافة المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية بطرق غير شرعية عبر تركيا إلى تركيا مجددا، ويستقبل الاتحاد الأوروبي في المقابل من تركيا لاجئين سوريين، كما تحصل تركيا على مساعدات مالية من الاتحاد لدعم اللاجئين السوريين لديها، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا حتى الآن 6. 3 مليون لاجئ.

وقال زايبرت: "هذا الدعم يُجرى تقديمه.. هناك داع لإعادة النظر فيما إذا كان من الممكن تقديم هذه المساعدات المالية على نحو أسرع".

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