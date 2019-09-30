سعر خيالي لحقيبة عارضة الأزياء كايلي جينر

ظهرت كايلي جينر، ممثلة برامج الواقع، وعارضة أزياء أمريكية، بحقيبة هيرمس الأيقونية بجلد التمساح باللون الفضي، والتي تُعدّ من أغلى الحقائب في العالم، إذْ يقدّر سعر الواحدة منهما بـ432 ألف دولار.



ظهرت كايلي، بعدما تحسنت حالتها الصحية نوعًا ما، بصحبة والدتها على متن طائرة خاصّة، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث تمّ رصدهما وهما ترتديان ملابس سوداء متطابقة، وتتكوّن إطلالة كايلي من جاكيت جلديّ وتوب أسود وبنطلون قماش باللون الأسود، وانتعلت "بوت" طويلًا حدّ الركبة.



أما والدتها كريس جينر فارتدت إطلالة عكسية، أي أن البنطلون كان من الجلد والجاكيت من قماش المخمل، ويبدو أنّ التوب متطابق تمام في إطلالتهما، وارتدت حذاءً باللون الفضيّ اللامع المتناغم مع لون الحقيبة النادرة.



وأطلقت كايلي شعرها منسدلًا بخصل مجعّدة على كتفيها، بينما وضعت كريس القبعة السوداء ذات الحوافّ العريضة على رأسها، وأخفت كلّ واحدة عينيها وراء نظارة شمسية كبيرة.