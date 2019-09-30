السيطرة على حريق كابل كهرباء فى بولاق الدكرور

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كابل كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل كابل كهرباء في بولاق الدكرور، فتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

