التأمين الصحي: الدولة ملتزمة بدفع اشتراكات غير القادرين

أكدت منظومة التأمين الصحي الشامل، إلتزام الدولة عن دفع الاشتراكات عن غير القادرين داخل المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.



وأضافت المنظومة أن أصحاب الأعمال يتحملون عن العاملين لديهم نسبة 4% أي (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل)، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، بحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.



فيما تلتزم الخزانة العامة للدولة، عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة، وعلى أن تزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا، بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة.



وأوضحت المنظومة أن نظام التأمين الصحي الشامل، يعمل بكافة طاقته داخل محافظة بورسعيد أولى محافظات المشروع، وأن هناك إقبال من المواطنين على التسجيل داخل المنظومة.