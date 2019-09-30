وزير الطاقة السوداني يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل على ابراهيم، ضرورة الاهتمام بقضايا البيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية، في قطاع التعدين باعتبارها قضايا محورية يجب أن تُعطى الأولوية.



وتفقد وزير الطاقة السوداني،الشركة السودانية للموارد المعدنية، في الخرطوم، وإداراتها المختلفة، واطلع على سير العمل بها.



وقال إبراهيم إن معدن الذهب يُعتبر المخرج الاقتصادي الأكثر أهمية في الوقت الراهن، ولابد من بذل الجهود وتضافرها لزيادة انتاجه، مشددا على ضروة تنظيم التعدين التقليدي ومعالجة آثاره السلبية، حتى تستفيد الدولة من عائده.



ووعد بالتعاون مع بنك السودان المركزي لوضع سياسات تشجيعية جاذبة للمنتجين، كما تعهد بتوفير وقود التعدين لضمان استمرار الإنتاج.



وطلب أن تكون اتفاقيات الاستثمار في مجال المعادن، جاذبة للمستثمر، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق الدولة فى ثرواتها المعدنية.